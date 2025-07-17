Житель Башкирии до смерти забил знакомого бутылкой

21:48, 17 июл 2025

В Абзелиловском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела против 34-летнего жителя республики. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Обвиняемый, ранее имевший проблемы с законом, совершил два преступления. Сначала он воспользовался открытой дверью жилого дома и, убедившись в отсутствии хозяев, проник внутрь. Злоумышленник похитил инструменты и личные вещи общей стоимостью 17 тысяч рублей.

Позднее между подсудимым и его знакомым возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшему минимум пять ударов стеклянной бутылкой по жизненно важным органам. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд установил виновность обвиняемого в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Несмотря на отрицание вины, мужчина приговорен к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Дополнительно с него взыскано полмиллиона рублей компенсации морального вреда. Решение суда пока не окончательное.

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Автор: Семен Подгорный