Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор экс-министру транспорта и его заму

22:45, 18 июл 2025

Верховный суд Республики Башкортостан в апелляционном порядке рассмотрел дело бывшего руководителя министерства транспорта и дорожного хозяйства региона и действующего заместителя главы данного ведомства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Чиновники нарушили порядок заключения государственных контрактов в 2022 году на авиационные перевозки. Они привлекли коммерческие структуры для организации полетов без проведения конкурсных процедур, что нарушило права участников авиационного рынка и нанесло республиканскому бюджету ущерб превышающий 33 миллиона рублей.

Кировский районный суд признал экс-главу ведомства виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Заместителю назначили два года условно с испытательным сроком в один год по аналогичной статье.

Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений, отклонив жалобы и представление.

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Автор: Семен Подгорный