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Девятнадцатилетний уфимец без прав управлял Лексусом с красными фарами

Девятнадцатилетний уфимец без прав управлял Лексусом с красными фарами

22:57, 19 июл 2025

В Уфе правоохранители остановили молодого человека без водительских прав. Происшествие случилось 18 июля, сообщают в ГИБДД.

Инспекторы задержали 19-летнего парня на автостоянке регистрационного отдела на Индустриальном шоссе, 42/2. Молодой человек управлял внедорожником Lexus, не имея на это законных оснований. При осмотре машины выяснилось, что на автомобиле смонтированы красные световые элементы, что противоречит техническим требованиям.

Транспортное средство отправили на штрафстоянку. Нарушителю выписали сразу несколько административных протоколов: за езду без удостоверения, отсутствие полиса ОСАГО и эксплуатацию машины с техническими неисправностями. Размер штрафов за подобные правонарушения может составить десятки тысяч рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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