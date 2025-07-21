В Башкирии начальник отдела МВД и его подельник попались на мошенничестве с взяткой в 2,5 млн

22:10, 21 июл 2025

В республике два сотрудника правоохранительных органов предстанут перед судом по обвинению в крупном мошенничестве. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Руководитель отдела полиции Октябрьского и его соучастник обвиняются в махинациях особо крупных размеров, совершенных организованной группой. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкортостану, в декабре 2022 года подозреваемые действовали совместно с руководителем подразделения экономической безопасности местного ОМВД.

Троица получила от октябрьского предпринимателя взятку в размере 2,5 миллиона рублей. Бизнесмен проходил по делу о нелегальной торговле алкогольной продукцией. Полицейские пообещали обеспечить ему домашний арест вместо содержания под стражей и переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

Однако стражи порядка изначально не располагали возможностями повлиять на решение суда о мере пресечения или изменить квалификацию деяния. Полученные средства они присвоили и потратили на личные нужды.

Следственные органы наложили арест на транспорт и недвижимость фигурантов общей стоимостью около 15 миллионов рублей. Материалы дела в ближайшие дни поступят в суд. Дело третьего участника схемы уже рассматривается в суде. Взяткодатель также получил правовую оценку своих действий.

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Автор: Семен Подгорный