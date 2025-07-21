65-летний житель Башкирии на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого
22:16, 21 июл 2025
В республике завершено следствие по делу о двойном убийстве, произошедшем в июне 2024 года в садовом товариществе Стерлитамака. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.
По данным ведомства, подозреваемый заподозрил свою сожительницу в измене с общим знакомым. В порыве ревности 65-летний мужчина взял нож и нанес смертельные ранения обеим жертвам прямо на месте. Пострадавшие погибли сразу.
После совершения преступления обвиняемый обратился к соседям, рассказав о произошедшем. Впоследствии он полностью признался правоохранителям в содеянном.
Подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемых деяниях. Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение. Материалы переданы для рассмотрения в Верховный суд Башкирии.
Читайте также:
- Житель Башкирии получил 11,5 лет за убийство во время застолья
- Житель Башкирии убил знакомого из-за женщины и получил 6 лет колонии
- Двоих жительниц Уфы будут судить за помощь в сокрытии убийства
- Житель Башкирии убил коллегу кочергой после пьяной ссоры – его череп нашла собака
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Житель Башкирии до смерти забил знакомого бутылкой