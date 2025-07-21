65-летний житель Башкирии на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого

22:16, 21 июл 2025

В республике завершено следствие по делу о двойном убийстве, произошедшем в июне 2024 года в садовом товариществе Стерлитамака. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

По данным ведомства, подозреваемый заподозрил свою сожительницу в измене с общим знакомым. В порыве ревности 65-летний мужчина взял нож и нанес смертельные ранения обеим жертвам прямо на месте. Пострадавшие погибли сразу.

После совершения преступления обвиняемый обратился к соседям, рассказав о произошедшем. Впоследствии он полностью признался правоохранителям в содеянном.

Подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемых деяниях. Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение. Материалы переданы для рассмотрения в Верховный суд Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный