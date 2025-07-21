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Полиция накрыла автомафию в Уфе: пострадавшим нанесен ущерб на 85 млн рублей

Полиция накрыла автомафию в Уфе: пострадавшим нанесен ущерб на 85 млн рублей

22:22, 21 июл 2025

В Уфе завершено расследование уголовного дела против организованной группы мошенников, действовавших в сфере автомобильной торговли. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Преступная схема функционировала с апреля 2017-го по июль 2019 года на территории Башкирии и Пермского края. Злоумышленники организовали поддельные автосалоны в Уфе и селе Хмели, где обманывали желающих купить транспортные средства.

Мошенники привлекали клиентов заманчивыми предложениями — продажей машин по привлекательным ценам и минимальным процентным ставкам по займам. После подписания соглашений о покупке и получения авансовых платежей участники группировки в корне меняли условия сделок. Покупателям заявляли о невозможности приобретения автомобилей по ранее озвученной стоимости.

Пострадавшим предлагали купить транспорт по существенно завышенной цене. При попытках расторгнуть договоры мошенники отказывались возвращать внесенные суммы или автомобили, переданные по программам обмена и утилизации. Кроме того, они требовали доплатить за якобы установленное дополнительное оборудование и угрожали штрафами.

Многие граждане оказались в безвыходном положении и были вынуждены покупать машины на крайне невыгодных условиях по завышенным ценам. Общее количество обманутых достигло 464 человек, а размер материального вреда превысил 85 миллионов рублей.

Оперативники Башкирии и Прикамья остановили противозаконную деятельность в апреле 2019-го. Следственные мероприятия включали свыше 50 обысков и допросы более 250 очевидцев из различных субъектов России. Было назначено и проведено 1456 экспертных исследований, результаты которых помогли определить размер причиненного ущерба.

Двум предполагаемым лидерам и 22 членам преступной группы предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. На их имущество общей стоимостью более 700 миллионов рублей наложены аресты.

Материалы дела, состоящие из 917 томов с обвинительным заключением, утвержденным первым заместителем генпрокурора РФ, переданы в Октябрьский райсуд Уфы для судебного разбирательства. Следствие в отношении других участников группировки ведется.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Ирина Волк, телеграм
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенничество
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