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В Башкирии мать оставила младенца и задолжала ему миллион рублей

В Башкирии мать оставила младенца и задолжала ему миллион рублей

22:47, 22 июл 2025

В Мелеузе женщина накопила долг по алиментам на сына свыше миллиона рублей. Об этом сообщила республиканская служба судебных приставов.

41-летняя жительница города бросила новорожденного ребенка, который с рождения находится на государственном содержании. Мальчик никогда не получал материнского внимания и заботы.

Женщина категорически отказывалась погашать растущую задолженность, объясняя это тем, что якобы оформила договор дарения недвижимости на несовершеннолетнего. По ее словам, квартира должна перейти в собственность сына. Однако данный факт не освобождает от исполнения судебного постановления о выплате алиментов.

Сотрудники службы инициировали исполнительное производство против неплательщицы. Должница избегала любых контактов с приставами. Во время визита в ее жилище дверь открыл сожитель женщины. В квартире среди пустой алкогольной тары и различного хлама на диване находилась должница.

"Я с вами никуда не поеду", — заявила она приставам при первой встрече.

После длительных переговоров женщина согласилась проследовать в отделение. Пристав-исполнитель составил административный протокол. Суд назначил наказание в форме 60 часов принудительных работ на территории Мелеуза.

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Башкирские приставы ищут должника по алиментам на полмиллиона рублей

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Башкирские приставы ищут должника по алиментам на полмиллиона рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по РБ
Теги: Мелеуз алименты
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