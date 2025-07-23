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Подросток в Башкирии устроил по детям стрельбу из пневматики во дворе

Подросток в Башкирии устроил по детям стрельбу из пневматики во дворе

12:02, 23 июл 2025

В башкирском Октябрьском прокуратура завершила расследование против 16-летнего местного жителя. Подросток обвиняется в хулиганских действиях с использованием оружия.

Инцидент произошел в июне текущего года на улице Академика Королева. Несовершеннолетний находился дома и услышал громкие голоса детей во дворе, которые не давали ему заснуть. Взяв пневматический пистолет, приобретенный в прошлом году у неизвестного лица, он произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своей квартиры. От действий подростка пострадали два мальчика десяти и одиннадцати лет - они получили ссадины.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Материалы уголовного дела переданы в городской суд Октябрьского для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском суд
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