Подросток в Башкирии устроил по детям стрельбу из пневматики во дворе
12:02, 23 июл 2025
В башкирском Октябрьском прокуратура завершила расследование против 16-летнего местного жителя. Подросток обвиняется в хулиганских действиях с использованием оружия.
Инцидент произошел в июне текущего года на улице Академика Королева. Несовершеннолетний находился дома и услышал громкие голоса детей во дворе, которые не давали ему заснуть. Взяв пневматический пистолет, приобретенный в прошлом году у неизвестного лица, он произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своей квартиры. От действий подростка пострадали два мальчика десяти и одиннадцати лет - они получили ссадины.
Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Материалы уголовного дела переданы в городской суд Октябрьского для дальнейшего разбирательства.
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