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Житель Башкирии получил 6 лет за смертельный удар

Житель Башкирии получил 6 лет за смертельный удар

00:31, 25 июл 2025

В Агидели суд вынес приговор местному жителю, который убил знакомого одним ударом в голову. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета региона.

Трагедия случилась в сентябре 2024 года. Двое мужчин распивали спиртное в местном кафе, но между ними возник конфликт. Решив разрешить спор на улице, они покинули заведение. На улице подсудимый ударил собеседника по голове, от чего тот мгновенно умер.

Суд признал мужчину виновным по статье 111 части 4 УК РФ — умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти по неосторожности. Приговор составил шесть лет колонии строгого режима. Дополнительно осужденный обязан компенсировать вдове погибшего 600 тысяч рублей морального ущерба. Мера пресечения была избрана прямо в зале заседания.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Агидель происшествия в агидели убийство суд
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