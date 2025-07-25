Пациент не смог отсудить миллионы с уфимской больницы после операции
23:47, 25 июл 2025
Жителю Уфы не удалось взыскать три миллиона рублей с городской клинической больницы №21. Октябрьский районный суд столицы Башкирии отклонил требования истца, сообщается в материалах судебного дела.
Мужчина попал в больницу после травмы, полученной при падении с электросамоката. Врачи провели хирургическое вмешательство на коленном суставе и направили пациента на домашнее восстановление. Через некоторое время специалист-ортопед предложил провести повторную операцию из-за возникшего отека в области травмированного колена.
Считая, что медицинская помощь была оказана с нарушениями, уфимец подал исковое заявление в суд. Мужчина указал на полученные моральные страдания: появился страх перед операцией, болевые ощущения и потеря доверия к медработникам. За причиненный моральный ущерб он потребовал три миллиона рублей.
Защитники больницы заявили, что пациента предупреждали о сложности операции при многооскольчатом переломе и невозможности идеального восстановления. При выписке состояние больного оценивалось как стабильное.
Суд поддержал заключение медицинской экспертизы, не обнаружившей врачебных ошибок.
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