Пациент не смог отсудить миллионы с уфимской больницы после операции

23:47, 25 июл 2025

Жителю Уфы не удалось взыскать три миллиона рублей с городской клинической больницы №21. Октябрьский районный суд столицы Башкирии отклонил требования истца, сообщается в материалах судебного дела.

Мужчина попал в больницу после травмы, полученной при падении с электросамоката. Врачи провели хирургическое вмешательство на коленном суставе и направили пациента на домашнее восстановление. Через некоторое время специалист-ортопед предложил провести повторную операцию из-за возникшего отека в области травмированного колена.

Считая, что медицинская помощь была оказана с нарушениями, уфимец подал исковое заявление в суд. Мужчина указал на полученные моральные страдания: появился страх перед операцией, болевые ощущения и потеря доверия к медработникам. За причиненный моральный ущерб он потребовал три миллиона рублей.

Защитники больницы заявили, что пациента предупреждали о сложности операции при многооскольчатом переломе и невозможности идеального восстановления. При выписке состояние больного оценивалось как стабильное.

Суд поддержал заключение медицинской экспертизы, не обнаружившей врачебных ошибок.

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Автор: Семен Подгорный