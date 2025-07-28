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Жительница Башкирии оплатила 168 штрафов после ареста автомобиля

Жительница Башкирии оплатила 168 штрафов после ареста автомобиля

20:16, 28 июл 2025

В Гафурийском районе Башкирии 30-летняя автомобилистка погасила долги по штрафам ГИБДД после принудительных мер судебных приставов. О случае сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по республике.

Женщина накопила 168 административных нарушений на сумму свыше 100 тысяч рублей. Среди правонарушений - проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скоростного режима. Погашать задолженность автовладелица не планировала.

Сотрудники Гафурийского районного отделения судебных приставов приняли решительные действия. В ходе исполнительного производства был составлен документ об описи и аресте транспортного средства должницы - автомобиля Hyundai Elantra.

Обнаружив дома опечатанную машину, жительница района кардинально изменила позицию. Менее чем за два дня женщина полностью рассчиталась по всем имеющимся штрафам.

После поступления денежных средств судебный пристав-исполнитель оформил постановление о снятии ареста с имущества. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением требований.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гафурийский район
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