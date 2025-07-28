В Уфе пациентка отсудила миллион рублей за ошибку врачей при колоноскопии

20:28, 28 июл 2025

Судебное разбирательство закончилось в пользу 65-летней жительницы Уфы, которая пострадала от действий медиков в частном гастроэнтерологическом центре. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Пенсионерка пришла в клинику для колоноскопии, однако во время процедуры доктор совершил роковую ошибку — произошла перфорация прямой кишки. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где ее прооперировали.

Экспертиза установила: некачественная медпомощь причинила пациентке тяжкий вред здоровью. Женщина подала в Калининский районный суд иск с требованиями возместить траты на восстановление и выплатить компенсацию морального вреда.

Судья частично удовлетворил претензии истицы. Гастроцентр обязали покрыть лечебные расходы на 92 тысячи рублей и доплатить миллион рублей за причиненный моральный ущерб.

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Автор: Семен Подгорный