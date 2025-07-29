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В Башкирии курьер наркогруппы создал десятки тайников и получил 12 лет

В Башкирии курьер наркогруппы создал десятки тайников и получил 12 лет

22:39, 29 июл 2025

В Салавате молодой мужчина приговорен к длительному сроку заключения за торговлю наркотиками. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

21-летний житель республики в июне прошлого года присоединился к криминальной группе, занимавшейся распространением запрещенных веществ без прямого контакта с покупателями. Исполняя обязанности доставщика, молодой человек размещал синтетические вещества по городу, создав 71 скрытое место для хранения товара.

Преступника поймали во время попытки разместить новую партию наркотических средств. На судебном заседании обвиняемый частично согласился с предъявленными обвинениями.

Салаватский городской суд признал его виновным в попытке незаконной продажи наркотиков и определил меру пресечения в виде двенадцати лет заключения в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Салават происшествия в Салавате суд
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