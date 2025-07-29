В Башкирии мужчина получил 8 лет колонии за убийство инвалида
22:58, 29 июл 2025
В Кармаскалинском районе Башкирии завершился судебный процесс по делу об убийстве человека с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по республике.
Преступление произошло в мае текущего года в деревне Сарсаз. Обвиняемый временно проживал у знакомого инвалида по договоренности — покупал еду взамен на кров. Во время употребления алкоголя мужчины поссорились из-за того, что хозяин решил выселить квартиранта. В результате конфликта гость жестоко избил владельца жилища, после чего спрятал труп в сарае и покинул место происшествия.
Утром родственник погибшего не обнаружил брата и обратился к стражам порядка. Оперативники быстро нашли тело, а через несколько суток задержали подозреваемого.
Виновный полностью признался в содеянном и получил восемь лет лишения свободы в ИК строгого режима.
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