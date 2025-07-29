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В Башкирии мужчина получил 8 лет колонии за убийство инвалида

В Башкирии мужчина получил 8 лет колонии за убийство инвалида

22:58, 29 июл 2025

В Кармаскалинском районе Башкирии завершился судебный процесс по делу об убийстве человека с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Преступление произошло в мае текущего года в деревне Сарсаз. Обвиняемый временно проживал у знакомого инвалида по договоренности — покупал еду взамен на кров. Во время употребления алкоголя мужчины поссорились из-за того, что хозяин решил выселить квартиранта. В результате конфликта гость жестоко избил владельца жилища, после чего спрятал труп в сарае и покинул место происшествия.

Утром родственник погибшего не обнаружил брата и обратился к стражам порядка. Оперативники быстро нашли тело, а через несколько суток задержали подозреваемого.

Виновный полностью признался в содеянном и получил восемь лет лишения свободы в ИК строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе убийство суд
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