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Житель Башкирии заплатит крупный штраф за «шутку» о бомбе в самолете

Житель Башкирии заплатит крупный штраф за «шутку» о бомбе в самолете

21:51, 30 июл 2025

52-летний пассажир получил крупный штраф за ложное сообщение о взрывчатке в рюкзаке во время полета из Уфы в Москву. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Мужчина обратился к бортпроводнику с заявлением о том, что в его багаже находится взрывчатое вещество. Экипаж сразу уведомил службы безопасности аэропорта и полицию.

На суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что намеревался просто подшутить.

Уфимский районный суд вынес решение о взыскании с нарушителя 400 000 рублей. Суд предоставил возможность погашения суммы частями.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
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