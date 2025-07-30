Житель Башкирии заплатит крупный штраф за «шутку» о бомбе в самолете
21:51, 30 июл 2025
52-летний пассажир получил крупный штраф за ложное сообщение о взрывчатке в рюкзаке во время полета из Уфы в Москву. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Мужчина обратился к бортпроводнику с заявлением о том, что в его багаже находится взрывчатое вещество. Экипаж сразу уведомил службы безопасности аэропорта и полицию.
На суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что намеревался просто подшутить.
Уфимский районный суд вынес решение о взыскании с нарушителя 400 000 рублей. Суд предоставил возможность погашения суммы частями.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
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