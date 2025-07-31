Путин ужесточил наказание для безответственных родителей

22:07, 31 июл 2025

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в КоАП, которые касаются ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Санкции за неисполнение обязательств по содержанию и воспитанию несовершеннолетних возросли кратно.

Минимальный размер взыскания увеличился с 100 до 500 рублей, максимальный — с 500 до 2000 рублей.

Соответствующие изменения размещены на портале правовых данных России.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube