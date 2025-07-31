Путин ужесточил наказание для безответственных родителей
22:07, 31 июл 2025
Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в КоАП, которые касаются ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Санкции за неисполнение обязательств по содержанию и воспитанию несовершеннолетних возросли кратно.
Минимальный размер взыскания увеличился с 100 до 500 рублей, максимальный — с 500 до 2000 рублей.
Соответствующие изменения размещены на портале правовых данных России.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
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