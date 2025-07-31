В Башкирии арестовали руководство Центра туризма за махинации с субсидиями на 26 миллионов
22:26, 31 июл 2025
В Башкирии задержали четверых фигурантов дела о крупном мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике и МВД.
Под следствием оказались директор АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» и его заместитель, глава АНО «Проектный офис», а также частный предприниматель. Всем предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
По материалам расследования, в период с 2023 по 2024 годы подозреваемые подали заявления в министерство предпринимательства и туризма республики для получения субсидий. Деньги якобы предназначались для строительства глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе.
В документах фигуранты указали недостоверную информацию о предполагаемой деятельности и размерах капиталовложений. Чтобы создать иллюзию правомерного использования бюджетных денег, они оформили подставные контракты на подрядные работы и поставку юрт по заниженным ценам. При этом юрты перевозились между районами для имитации активности.
Согласно данным официального представителя МВД России Ирины Волк, стоимость юрт была умышленно завышена. Для маскировки преступления в ведомство направлялись фальшивые отчеты о проделанной работе и расходовании средств.
Фактически заявленные туристические объекты так и не были построены, а похищенная сумма составила свыше 26 миллионов рублей из республиканского бюджета.
Преступление раскрыли в результате совместных действий сотрудников СК, УФСБ и МВД по Башкирии. При задержании подозреваемых в Уфе и других населенных пунктах республики привлекались силы Росгвардии. В ходе обысков по адресам проживания изъяли документацию и цифровые носители.
По решению суда троим обвиняемым назначено содержание под стражей, четвертому - ограничительные меры. Следствие продолжает собирать доказательную базу по делу.
Читайте также:
- Что известно о задержанном силовиками замглавы «Центра развития туризма» Артуре Идельбаеве
- В Башкирии жестко задержали замдиректора Центра Развития туризма республики Артура Идельбаева
- В Минтуризма Башкирии нагрянули силовики с проверкой
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.