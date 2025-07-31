Жительницу Башкирии посадили на 10 месяцев за неуплату алиментов

22:52, 31 июл 2025

В Давлеканово местная жительница получила реальный срок за систематическое уклонение от выплаты алиментов собственным детям. Об этом рассказали в региональной службе судебных приставов.

После развода дети остались жить с отцом, который взял на себя полное содержание малышей. Экс-супруга же решила кардинально поменять жизнь и забыла о родительских обязанностях. Мужчина обратился в суд, но женщина игнорировала судебное решение: не платила алименты, не устраивалась официально на работу и проводила время в увеселительных заведениях.

Изначально ее наказали 100 часами принудительного труда. Отработав положенное время, должница продолжила саботировать выплаты. Тогда приставы инициировали уголовное дело. Суд приговорил нерадивую мать к 10 месяцам лишения свободы.

Однако перспектива оказаться в колонии не вдохновила женщину на исправление. Она предпочла скрыться от правосудия. Месяц спустя беглянку обнаружили в притоне среди подозрительных личностей в антисанитарных условиях.

Сейчас осужденная находится в СИЗО, откуда отправится отбывать наказание в исправительное учреждение.

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Автор: Семен Подгорный