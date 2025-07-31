Жителя Башкирии отправили в колонию за пьяную поездку на чужом УАЗе

22:58, 31 июл 2025

36-летний житель Башкирии отправится в колонию строгого режима на 1 год 10 месяцев за угон транспортного средства в нетрезвом виде. Об окончательном приговоре сообщила пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел в Нефтекамске, где мужчина подшофе заметил припаркованный у автосервиса УАЗ Профи с ключами в замке. Решив добраться до села Куяново в Краснокамском районе, он завел машину и отправился в путь.

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию, но решение коллег из суда первой инстанции поддержал полностью, оставив его в силе.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии пьяный подросток угнал автомобиль и вылетел в кювет

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen