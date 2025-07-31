Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Жителя Башкирии отправили в колонию за пьяную поездку на чужом УАЗе

Жителя Башкирии отправили в колонию за пьяную поездку на чужом УАЗе

22:58, 31 июл 2025

36-летний житель Башкирии отправится в колонию строгого режима на 1 год 10 месяцев за угон транспортного средства в нетрезвом виде. Об окончательном приговоре сообщила пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел в Нефтекамске, где мужчина подшофе заметил припаркованный у автосервиса УАЗ Профи с ключами в замке. Решив добраться до села Куяново в Краснокамском районе, он завел машину и отправился в путь.

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию, но решение коллег из суда первой инстанции поддержал полностью, оставив его в силе.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии пьяный подросток угнал автомобиль и вылетел в кювет

Читайте также:

В Башкирии пьяный подросток угнал автомобиль и вылетел в кювет
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске угон суд
Читайте также

Уфимец отправится за решётку на 11 лет за убийство собутыльницы
Человек и закон в Башкирии
Уфимец отправится за решётку на 11 лет за убийство собутыльницы
Пьяный уфимец напал на школьниц и отправился в колонию на три года
Человек и закон в Башкирии
Пьяный уфимец напал на школьниц и отправился в колонию на три года
Убийце из Башкирии, зарезавшему свою бывшую жену, смягчили приговор
Человек и закон в Башкирии
Убийце из Башкирии, зарезавшему свою бывшую жену, смягчили приговор
Верховный суд Башкирии изменил приговор Дарье Сорокиной, насмерть сбившей женщину и ребенка
Человек и закон в Башкирии
Верховный суд Башкирии изменил приговор Дарье Сорокиной, насмерть сбившей женщину и ребенка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен