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В Башкирии брат погибшего рабочего получил компенсацию через суд

В Башкирии брат погибшего рабочего получил компенсацию через суд

23:03, 31 июл 2025

В Республике Башкортостан произошел несчастный случай на производстве, о которой сообщила региональная прокуратура.

Сотрудник, занимавшийся резкой металла у частного предпринимателя, погиб во время демонтажных работ на кровле производственного здания компании «Уральский лес». Специалист получил смертельные травмы непосредственно на объекте. Надзорное ведомство провело расследование соблюдения трудовых норм. По итогам судебного разбирательства предприниматель и фирма обязаны выплатить родному брату умершего компенсацию за моральный ущерб в размере 800 000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: несчастный случай суд
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