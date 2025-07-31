В Башкирии иностранец ударил знакомого охолощенным пистолетом
23:08, 31 июл 2025
Следственный комитет республики завершил расследование против 35-летнего иностранца, которого обвинили в хулиганских действиях с использованием оружия.
30 июля прошлого года около автобусной остановки на Шоссейной улице в городе Кумертау подозреваемый применил охолощенное огнестрельное оружие против своего приятеля из-за давнего спора. Он пригрозил расправой, после чего нанес удар стволом по голове и произвел выстрел. Пострадавший получил ранения.
Обвиняемого взяли под стражу по решению суда. Ранее мужчина привлекался к ответственности за незаконное вторжение в частные владения, тяжкие телесные повреждения и мошеннические схемы.
Материалы переданы в суд для вынесения приговора.
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