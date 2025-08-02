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В Башкирии за один день задержали 40 нетрезвых автомобилистов

В Башкирии за один день задержали 40 нетрезвых автомобилистов

12:23, 02 авг 2025

В пятницу, 1 августа, сотрудники ГИБДД Республики Башкортостан выявили 1450 правонарушений на дорогах. Об этом сообщил руководитель регионального управления Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Автоинспекторы задержали 40 нетрезвых водителей. Всех нарушителей отстранили от вождения и составили на них протоколы. Машины отправили на штрафстоянки. Автомобилистов, которые повторно управляли транспортом в нетрезвом виде, привлекли к уголовной ответственности.

Параллельно прошла спецоперация «мототехника». В ходе мероприятия составили административные протоколы на 21 мотоциклиста. Восьмерых несовершеннолетних остановили за управление мотоциклами и скутерами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: гаи
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