Башкирия продлила выплаты контрактникам СВО до конца августа

12:33, 02 авг 2025

Власти Башкортостана увеличили срок единовременных выплат для местных жителей, подписавших контракт с Минобороны на участие в спецоперации. Соответствующий указ главы региона Радия Хабирова размещен на официальном правовом портале республики.

Региональная выплата составляет миллион рублей. Общая единовременная поддержка достигает 1,7 млн рублей: 1,3 млн выделяет республика, остальное поступает из федерального бюджета.

В Башкортостане для участников СВО и их семей действует свыше 50 мер поддержки.

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Автор: Семен Подгорный