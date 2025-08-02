Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Башкирия продлила выплаты контрактникам СВО до конца августа

Башкирия продлила выплаты контрактникам СВО до конца августа

12:33, 02 авг 2025

Власти Башкортостана увеличили срок единовременных выплат для местных жителей, подписавших контракт с Минобороны на участие в спецоперации. Соответствующий указ главы региона Радия Хабирова размещен на официальном правовом портале республики.

Региональная выплата составляет миллион рублей. Общая единовременная поддержка достигает 1,7 млн рублей: 1,3 млн выделяет республика, остальное поступает из федерального бюджета.

В Башкортостане для участников СВО и их семей действует свыше 50 мер поддержки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
Читайте также

Выплаты для контрактников в Башкирии продлены до 15 мая
Политика в Башкирии
Выплаты для контрактников в Башкирии продлены до 15 мая
В Башкирии специалистам готовы платить миллион за работу в селе
Культура в Башкирии
В Башкирии специалистам готовы платить миллион за работу в селе
Башкирия вводит новую меру поддержки: 100 тыс. рублей для контрактников СВО
Политика в Башкирии
Башкирия вводит новую меру поддержки: 100 тыс. рублей для контрактников СВО
В Башкортостане сделали заявление, касающееся мобилизованных на СВО
Общество в Башкирии
В Башкортостане сделали заявление, касающееся мобилизованных на СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен