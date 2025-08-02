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В Башкирии приставы вернули матери трехлетнего сына, которого два месяца прятал отец

В Башкирии приставы вернули матери трехлетнего сына, которого два месяца прятал отец

13:00, 02 авг 2025

Судебные приставы нашли в Татарстане и вернули матери трехлетнего мальчика из Башкирии. Два месяца его незаконно удерживал собственный отец, игнорируя решение суда, сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в республике.

Конфликт между разведенными родителями обострился, когда они не смогли договориться, с кем будет жить сын. Тогда отец силой забрал ребенка у бывшей жены прямо на улице и увез. Следующие два месяца он скрывал их местонахождение, периодически присылая матери видео, чтобы показать, что с мальчиком все в порядке.

При этом ранее суд четко определил: до вынесения окончательного вердикта ребенок должен находиться с матерью. Отец это требование проигнорировал. В итоге судебным приставам пришлось объявить мужчину в розыск. Его вместе с сыном обнаружили в Татарстане, после чего ребенка передали матери.

По словам детского омбудсмена Башкирии Ольги Панчихиной, за последние четыре года число острых семейных споров, в которые вовлекают детей, выросло на 37%.

«Привлечение ребенка в родительские разногласия серьезно влияет на детей, — комментирует ситуацию омбудсмен. — В отношениях с детьми следует исходить из их интересов, а не собственных».

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В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину и его 2-летнего сына

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Автор: Семен Подгорный
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