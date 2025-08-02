Житель Башкирии лишился авто из-за пьяной поездки за букетом

13:05, 02 авг 2025

В Кармаскалинском районе суд конфисковал автомобиль «Лада Гранта» у местного жителя, которого второй раз задержали за вождение в нетрезвом виде. Теперь мужчине также предстоят 200 часов обязательных работ, а садиться за руль ему запрещено в течение двух лет.

Инспекторы ГИБДД остановили водителя в ночь на 8 марта. Мужчина ехал в цветочный магазин, чтобы купить букет для жены. Проверка показала, что он был пьян.

Ранее этого водителя уже наказывали за аналогичное нарушение, поэтому в этот раз наказание оказалось строже. Свою вину он полностью признал. Решение о конфискации автомобиля принято судом на основании закона о более суровом наказании для повторных нарушителей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии брат погибшего рабочего получил компенсацию через суд

Автор: Семен Подгорный