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Дачников предупредили о серьезных штрафах за самовольную вырубку деревьев

Дачников предупредили о серьезных штрафах за самовольную вырубку деревьев

22:04, 03 авг 2025

Прежде чем спилить дерево на своем участке, убедитесь, что это законно. За самовольную вырубку дачникам грозит штраф до 5000 рублей, а в некоторых случаях — уголовная ответственность и взыскание до полумиллиона рублей, сообщает портал «Объясняем.рф».

Какие штрафы грозят дачникам

За простую вырубку дерева без разрешения физическому лицу придётся заплатить от 3000 до 4000 рублей. Если при этом использовалась бензопила или другая техника, штраф вырастет до 5000 рублей. Для организаций суммы гораздо серьёзнее — от 200 000 до 500 000 рублей.

Самое суровое наказание ждёт тех, кто срубит дерево из лесного фонда, краснокнижное растение или то, что служит домом для редких животных. В этом случае дело может дойти до уголовной ответственности, а штраф составить до 500 000 рублей. Альтернатива — исправительные работы.

Как спилить дерево по закону

Чтобы всё сделать правильно, получите разрешение. Для этого обратитесь в местную администрацию или МФЦ.

Запрет распространяется примерно на 50 пород деревьев, среди которых — дуб, клён, ясень и вишня. Правила действуют для участков, расположенных в границах города, и на территориях общего пользования.

Исключение составляют деревья, которые вы посадили сами. Но и здесь есть нюанс: если на таком дереве поселились животные или птицы из Красной книги, рубить его без согласования нельзя.

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Автор: Семен Подгорный
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