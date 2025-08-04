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Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей

Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей

21:35, 04 авг 2025

В Башкирии бывший руководитель колледжа в Дуванском районе предстанет перед судом. Его обвиняют в том, что он систематически брал взятки с подчиненных и занимался мошенничеством, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, директор требовал деньги у 19 сотрудников. Взамен он обещал им защиту от дисциплинарных взысканий и гарантировал выплату премий. За несколько лет общая сумма взяток превысила 4 миллиона рублей.

Помимо этого, экс-директора обвинили в мошенничестве. Он собрал с четырех преподавателей 80 тысяч рублей якобы на курсы по 3D-моделированию. На самом деле обучение уже было оплачено из бюджета, поэтому для сотрудников оно должно было быть бесплатным.

Сам обвиняемый вину не признает. Теперь его дело будет рассматривать Салаватский межрайонный суд.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Дуванский район мошенничество взяточничество
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