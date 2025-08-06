В Башкирии осудили отца, по вине которого в пожаре погиб младенец
21:28, 06 авг 2025
Суд в городе Октябрьском приговорил 28-летнего мужчину к одному году ограничения свободы. Его признали виновным в смерти собственного новорожденного ребенка по неосторожности.
Трагедия произошла в мае 2025 года. Согласно материалам дела, отец, будучи пьяным и под действием наркотиков, подошел к детской кроватке с сигаретой. Он уронил окурок, от которого загорелись постельное белье и декоративный шар.
Пламя перекинулось на одежду младенца. Ребенок получил тяжелые ожоги, врачи боролись за его жизнь три дня, но спасти не смогли.
На суде мужчина полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.
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