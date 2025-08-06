В Башкирии осудили отца, по вине которого в пожаре погиб младенец

21:28, 06 авг 2025

Суд в городе Октябрьском приговорил 28-летнего мужчину к одному году ограничения свободы. Его признали виновным в смерти собственного новорожденного ребенка по неосторожности.

Трагедия произошла в мае 2025 года. Согласно материалам дела, отец, будучи пьяным и под действием наркотиков, подошел к детской кроватке с сигаретой. Он уронил окурок, от которого загорелись постельное белье и декоративный шар.

Пламя перекинулось на одежду младенца. Ребенок получил тяжелые ожоги, врачи боролись за его жизнь три дня, но спасти не смогли.

На суде мужчина полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ