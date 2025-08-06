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Житель Башкирии получил 9 лет колонии за похищение и отрезанное ухо

Житель Башкирии получил 9 лет колонии за похищение и отрезанное ухо

22:31, 06 авг 2025

Суд в Башкирии приговорил жителя Октябрьского к девяти годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в том, что он похитил человека и отрезал ему ухо.

По данным пресс-службы Туймазинского межрайсуда, преступник действовал не один. Вместе с сообщниками он, скрыв лицо под маской, напал на незнакомца. Представившись сотрудниками силовых структур, они силой затолкали жертву в машину и увезли в подвал одного из промышленных зданий. Там осуждённый избивал похищенного, а затем отрезал ему ножом ушную раковину.

В суде мужчина свою вину отрицал. Он пытался убедить суд, что его действия были не похищением, а самоуправством. Защита также просила смягчить обвинение в причинении вреда здоровью, ссылаясь на то, что потеря уха — это вред средней тяжести, а сам потерпевший якобы не считает себя изуродованным.

Суд с этими доводами не согласился и признал подсудимого виновным по обеим статьям. Его взяли под стражу прямо в зале суда. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: суд
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