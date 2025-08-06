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В Стерлитамаке двух слесарей будут судить за взрыв газа в доме

В Стерлитамаке двух слесарей будут судить за взрыв газа в доме

22:38, 06 авг 2025

В Стерлитамаке передали в суд дело о взрыве газа в жилом доме на улице Артема, 150. Двух сотрудников газовой службы обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за которого год назад погиб человек, трое получили тяжелые травмы, а жильцы потеряли имущество на 14 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

ЧП случилось 2 июля 2024 года. Жильцы дома сообщили об утечке газа и вызвали аварийную бригаду. По версии следствия, прибывшие на место слесари проигнорировали ключевые требования безопасности: не отключили подачу электричества в здании и не вызвали более опытную бригаду для устранения утечки.

Когда один из работников попытался включить газовую плиту с помощью электроподжига, искра вызвала взрыв скопившейся в помещении газовоздушной смеси.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение. Сами слесари свою причастность к инциденту отрицают. Теперь их судьбу решит суд.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке суд
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