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В Уфе парень после ссоры с девушкой разгромил ж/д станцию

В Уфе парень после ссоры с девушкой разгромил ж/д станцию

22:56, 06 авг 2025

В Уфе 19-летнего жителя Челябинской области будут судить за погром на железнодорожной станции «Парковая». Молодой человек разбил заброшенную билетную кассу и сломал информационный щит. Теперь ему грозит до трёх месяцев ареста, сообщили в Уфимском линейном управлении МВД России на транспорте.

Инцидент произошёл утром 8 марта. Парень из посёлка Кропачево собирался ехать домой, но на платформе, будучи пьяным, поссорился по телефону со своей девушкой. В порыве злости он сначала кулаком разбил стекло кассы, а затем полностью разрушил стоявший на улице информационный щит.

Общий ущерб от его действий оценили почти в 95 тысяч рублей. Полиция задержала парня на месте. Он сразу признал, что умышленно испортил чужое имущество.

На молодого человека завели уголовное дело по статье о вандализме. Материалы уже переданы в мировой суд Калининского района Уфы, который вынесет окончательное решение.

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В Башкирии вандалы разнесли общественные туалеты

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Уфимское линейное управление МВД России на транспорте
Теги: Уфа происшествия Уфа вандализм
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