В Башкирии адвоката будут судить за кражу 1,75 млн рублей у клиента

23:01, 06 авг 2025

В городе Октябрьском адвокат пойдет под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он присвоил 1,75 млн рублей, которые должен был вернуть своему подзащитному.

В 2023 году к юристу обратился клиент, которого обвиняли в незаконной продаже алкоголя. Он попросил помочь вернуть 2,5 млн рублей, которые ранее передал в качестве взятки полицейскому.

Адвокат смог вернуть часть денег — 2,25 млн рублей. Из этой суммы он отдал клиенту только 500 тысяч. Остальные 1,75 млн он оставил себе, объяснив, что деньги якобы пойдут на взятки другим силовикам и судьям для смягчения наказания. На самом деле юрист потратил их на личные нужды.

Обман вскрылся, и адвоката арестовали. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, суд наложил арест на его автомобили — Mercedes и BMW. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский городской суд.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash