Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии адвоката будут судить за кражу 1,75 млн рублей у клиента

В Башкирии адвоката будут судить за кражу 1,75 млн рублей у клиента

23:01, 06 авг 2025

В городе Октябрьском адвокат пойдет под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он присвоил 1,75 млн рублей, которые должен был вернуть своему подзащитному.

В 2023 году к юристу обратился клиент, которого обвиняли в незаконной продаже алкоголя. Он попросил помочь вернуть 2,5 млн рублей, которые ранее передал в качестве взятки полицейскому.

Адвокат смог вернуть часть денег — 2,25 млн рублей. Из этой суммы он отдал клиенту только 500 тысяч. Остальные 1,75 млн он оставил себе, объяснив, что деньги якобы пойдут на взятки другим силовикам и судьям для смягчения наказания. На самом деле юрист потратил их на личные нужды.

Обман вскрылся, и адвоката арестовали. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, суд наложил арест на его автомобили — Mercedes и BMW. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский городской суд.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей

Читайте также:

Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском мошенничество
Читайте также

Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей
В Башкирии начальник отдела МВД и его подельник попались на мошенничестве с взяткой в 2,5 млн
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии начальник отдела МВД и его подельник попались на мошенничестве с взяткой в 2,5 млн
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
В Уфе адвоката обвинили в посредничестве при даче взятки
Человек и закон в Башкирии
В Уфе адвоката обвинили в посредничестве при даче взятки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен