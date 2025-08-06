В Нефтекамске женщину будут судить за мошенничество с квартирой. Владелец жилья умер

23:17, 06 авг 2025

В Нефтекамске 46-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве, из-за которого мужчина потерял квартиру стоимостью почти 3 млн рублей и вскоре умер. Прокуратура направила дело в городской суд.

По данным следствия, с зимы 2023 по весну 2024 года женщина и двое её сообщников обманом отобрали жильё у мужчины. Они воспользовались тем, что он страдал эпилепсией и злоупотреблял алкоголем.

Чтобы завладеть квартирой, обвиняемая сблизилась с владельцем. Его убедили переехать к ней, полностью ограничив общение с родственниками. Там мужчину постоянно спаивали, чтобы он не осознавал происходящего. Когда жертва полностью доверяла мошенникам, ей предложили подписать документы о невыгодном обмене доли в квартире на койко-место в общежитии с небольшой доплатой.

В результате мужчина остался без крыши над головой. В мае 2024 года он скончался. Теперь организатору преступной схемы грозит наказание за мошенничество в особо крупном размере. Дела её соучастников выделили в отдельное производство.

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Автор: Семен Подгорный