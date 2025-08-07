В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей
22:01, 07 авг 2025
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении троих иностранных граждан. Их подозревают в порче автомобилей во дворе дома на улице Халтурина в Уфе.
По данным следствия, мужчины вели себя вызывающе, кричали и прыгали на капоты припаркованных машин. Произошедшее попало на видео.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ufa_rb
