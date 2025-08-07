В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников

22:23, 07 авг 2025

В Уфе заключенного следственного изолятора обвиняют в вымогательстве. По данным прокуратуры Башкортостана, он силой и угрозами требовал деньги у двух сокамерников.

Мужчина пытался получить более 400 тысяч рублей, из которых ему успели перевести на банковский счет свыше 90 тысяч.

Обвиняемый уже находился под стражей — его основное дело о тяжких преступлениях слушается в Верховном суде республики. Новое дело о вымогательстве рассмотрит Ленинский районный суд Уфы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen