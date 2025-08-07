Все новости Уфы и Башкортостана
В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников

В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников

22:23, 07 авг 2025

В Уфе заключенного следственного изолятора обвиняют в вымогательстве. По данным прокуратуры Башкортостана, он силой и угрозами требовал деньги у двух сокамерников.

Мужчина пытался получить более 400 тысяч рублей, из которых ему успели перевести на банковский счет свыше 90 тысяч.

Обвиняемый уже находился под стражей — его основное дело о тяжких преступлениях слушается в Верховном суде республики. Новое дело о вымогательстве рассмотрит Ленинский районный суд Уфы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Уфа происшествия Уфа
