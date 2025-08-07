В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников
22:23, 07 авг 2025
В Уфе заключенного следственного изолятора обвиняют в вымогательстве. По данным прокуратуры Башкортостана, он силой и угрозами требовал деньги у двух сокамерников.
Мужчина пытался получить более 400 тысяч рублей, из которых ему успели перевести на банковский счет свыше 90 тысяч.
Обвиняемый уже находился под стражей — его основное дело о тяжких преступлениях слушается в Верховном суде республики. Новое дело о вымогательстве рассмотрит Ленинский районный суд Уфы.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
Бывший муж вывез экс-жену в лес и угрожал отверткой
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии задержан мужчина, вымогавший деньги у женщин через сайты знакомств
Человек и закон в Башкирии
Суд в Уфе рассмотрит дело группы мужчин, обвиняемых в вымогательстве