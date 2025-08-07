В Башкирии задержали мотоциклиста с фальшивыми правами
22:38, 07 авг 2025
В Кумертау 43-летний мужчина может стать фигурантом уголовного дела после того, как его остановили сотрудники ГИБДД. Он ехал на мотоцикле «Racer» с фальшивым водительским удостоверением.
Инспекторы проверили документ по базе данных и выяснили, что его номер принадлежит другому человеку. Оказалось, что у задержанного водителя никогда не было действующих прав.
Сейчас на мужчину уже составили административный протокол. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов. Об этом сообщил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал главного государственного инспектора БДД РБ Владимира Севастьянова
