В Башкирии задержали мотоциклиста с фальшивыми правами

22:38, 07 авг 2025

В Кумертау 43-летний мужчина может стать фигурантом уголовного дела после того, как его остановили сотрудники ГИБДД. Он ехал на мотоцикле «Racer» с фальшивым водительским удостоверением.

Инспекторы проверили документ по базе данных и выяснили, что его номер принадлежит другому человеку. Оказалось, что у задержанного водителя никогда не было действующих прав.

Сейчас на мужчину уже составили административный протокол. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов. Об этом сообщил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: телеграм-канал главного государственного инспектора БДД РБ Владимира Севастьянова