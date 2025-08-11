Все новости Уфы и Башкортостана
Двое жителей Уфы пытали соседа раскаленной плиткой

Двое жителей Уфы пытали соседа раскаленной плиткой

22:14, 11 авг 2025

Двое уфимцев, которые пытали своего соседа раскалённой электроплиткой из-за 10 тысяч рублей, предстанут перед судом. Прокуратура Башкирии завершила расследование по делу о разбое с применением пыток и передала его в суд.

Всё произошло в феврале в одной из коммунальных квартир Уфы. По версии следствия, двое нетрезвых мужчин напали на своего соседа и потребовали перевести им деньги. Когда у пострадавшего не получилось войти в банковское приложение, нападавшие раскалили спираль электроплитки и начали прижигать ему тело.

Истерзанного мужчину только на следующий день обнаружила его жена. Обвиняемым грозит наказание за жестокое преступление.

