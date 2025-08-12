В Башкирии мужчина получил 8 лет за смертельные побои из-за ревности
23:01, 12 авг 2025
Жителя Стерлитамака приговорили к восьми годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил человека. Суд также обязал его выплатить миллион рублей компенсации отцу погибшего, сообщили в региональной пресс-службе судов.
Конфликт произошел 25 января в одном из ночных клубов города. 32-летний мужчина из ревности напал на другого посетителя и нанес ему не менее шести ударов кулаком по голове.
Пострадавший впал в кому и через шесть дней скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Нападавший полностью признал свою вину.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
