В Башкирии мужчина получил 8 лет за смертельные побои из-за ревности

23:01, 12 авг 2025

Жителя Стерлитамака приговорили к восьми годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил человека. Суд также обязал его выплатить миллион рублей компенсации отцу погибшего, сообщили в региональной пресс-службе судов.

Конфликт произошел 25 января в одном из ночных клубов города. 32-летний мужчина из ревности напал на другого посетителя и нанес ему не менее шести ударов кулаком по голове.

Пострадавший впал в кому и через шесть дней скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Нападавший полностью признал свою вину.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen