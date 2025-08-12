Все новости Уфы и Башкортостана
Студент из Стерлитамака получил четыре года за наркотики

23:47, 12 авг 2025

Иглинский районный суд вынес обвинительный приговор 18-летнему жителю Стерлитамака, обвиняемому в попытке сбыта наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Преступление было совершено в начале 2024 года. В январе подросток, которому на тот момент не исполнилось 18 лет, установил контакт через интернет с неизвестным поставщиком наркотиков и договорился о совместной торговле запрещенными веществами.

В марте злоумышленник получил от своего подельника данные о местоположении крупной партии наркотиков для дальнейшей реализации через систему тайников. Когда молодой человек прибыл в лесную зону СНТ «Журавушка», его задержали полицейские.

При обыске изъяли мобильный телефон с перепиской, содержащей координаты схрона. По указанным данным оперативники обнаружили почти полкилограмма синтетического наркотика.

Дополнительно в жилище осужденного нашли 25 пакетиков с синтетическими веществами массой свыше 12 граммов и еще 12 граммов наркотиков в пластиковой емкости.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима и штраф 50 тысяч рублей. Дело против поставщика выделено отдельно.

