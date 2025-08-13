В Уфе директор автошколы продавал справки для сдачи на права

21:28, 13 авг 2025

В Уфе будут судить бывшего руководителя автошколы, которого обвиняют в продаже поддельных свидетельств об окончании водительских курсов. По данным следствия, он оформлял документы людям, которые на самом деле не учились вождению, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Цена справки составляла от 16 до 35 тысяч рублей. С этим документом клиенты получали допуск к экзамену в ГИБДД на права категории «B», не посещая лекции и практические занятия.

Мошенническую схему раскрыли сотрудники МВД. Теперь за незаконное получение прав отвечать придется не только экс-директору. Его клиентам также грозит уголовное дело за дачу взятки. Дело передано в суд для рассмотрения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash