Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе директор автошколы продавал справки для сдачи на права

В Уфе директор автошколы продавал справки для сдачи на права

21:28, 13 авг 2025

В Уфе будут судить бывшего руководителя автошколы, которого обвиняют в продаже поддельных свидетельств об окончании водительских курсов. По данным следствия, он оформлял документы людям, которые на самом деле не учились вождению, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Цена справки составляла от 16 до 35 тысяч рублей. С этим документом клиенты получали допуск к экзамену в ГИБДД на права категории «B», не посещая лекции и практические занятия.

Мошенническую схему раскрыли сотрудники МВД. Теперь за незаконное получение прав отвечать придется не только экс-директору. Его клиентам также грозит уголовное дело за дачу взятки. Дело передано в суд для рассмотрения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей

Читайте также:

Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Уфа происшествия Уфа взяточничество
Читайте также

В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников
Человек и закон в Башкирии
В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников
В Нефтекамске женщину будут судить за мошенничество с квартирой. Владелец жилья умер
Человек и закон в Башкирии
В Нефтекамске женщину будут судить за мошенничество с квартирой. Владелец жилья умер
В Башкирии адвоката будут судить за кражу 1,75 млн рублей у клиента
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии адвоката будут судить за кражу 1,75 млн рублей у клиента
Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен