В Стерлитамаке осудили двух экс-полицейских, которые избили свидетеля и отобрали у него деньги

21:39, 13 авг 2025

Суд в Башкортостане вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции из Стерлитамака. Их признали виновными в том, что они избили человека и, угрожая ложным обвинением, заставили его отдать им крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе прошлого года замначальника полиции УМВД и его коллега из уголовного розыска доставили в отдел местного жителя как свидетеля по делу. Вместо допроса полицейские начали его избивать и убеждать, что он сам причастен к преступлению. Чтобы избежать уголовного преследования, они потребовали у мужчины деньги.

У свидетеля не оказалось нужной суммы. Тогда полицейские заставили его продать автомобиль «Хендай Соната» знакомому по заниженной цене —350 тысяч рублей. Из вырученных денег 200 тысяч они забрали себе и поделили пополам.

Преступление раскрыли сотрудники службы собственной безопасности МВД. Оба бывших полицейских полностью признали свою вину и были уволены из органов за утрату доверия еще до суда.

Суд приговорил каждого к пяти годам лишения свободы условно. Также одного из них лишили звания подполковника, и обоим запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины

Автор: Семен Подгорный