Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Стерлитамаке осудили двух экс-полицейских, которые избили свидетеля и отобрали у него деньги

В Стерлитамаке осудили двух экс-полицейских, которые избили свидетеля и отобрали у него деньги

21:39, 13 авг 2025

Суд в Башкортостане вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции из Стерлитамака. Их признали виновными в том, что они избили человека и, угрожая ложным обвинением, заставили его отдать им крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе прошлого года замначальника полиции УМВД и его коллега из уголовного розыска доставили в отдел местного жителя как свидетеля по делу. Вместо допроса полицейские начали его избивать и убеждать, что он сам причастен к преступлению. Чтобы избежать уголовного преследования, они потребовали у мужчины деньги.

У свидетеля не оказалось нужной суммы. Тогда полицейские заставили его продать автомобиль «Хендай Соната» знакомому по заниженной цене —350 тысяч рублей. Из вырученных денег 200 тысяч они забрали себе и поделили пополам.

Преступление раскрыли сотрудники службы собственной безопасности МВД. Оба бывших полицейских полностью признали свою вину и были уволены из органов за утрату доверия еще до суда.

Суд приговорил каждого к пяти годам лишения свободы условно. Также одного из них лишили звания подполковника, и обоим запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины

Читайте также:

В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке суд
Читайте также

В Башкирии экс-полицейский с сообщниками похитил местного жителя и требовал миллион рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии экс-полицейский с сообщниками похитил местного жителя и требовал миллион рублей
Нетрезвый житель Уфы покусал полицейских
Человек и закон в Башкирии
Нетрезвый житель Уфы покусал полицейских
В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины
В Уфе и Стерлитамаке Башкирии обнаружили фальшивые денежные купюры
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Уфе и Стерлитамаке Башкирии обнаружили фальшивые денежные купюры


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен