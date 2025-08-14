В Башкирии по делу о взрыве на «Каустике» двоих ответственных отправили под домашний арест
21:34, 14 авг 2025
Суд отправил под домашний арест специалиста по охране труда завода «Каустик» в Стерлитамаке и начальника местного отдела Ростехнадзора. Их обвиняют в халатности, которая привела к взрыву на предприятии 5 августа. В результате аварии погиб 30-летний специалист по ремонту и 41 человек получил травмы, сообщили в региональном Следкоме.
Взрыв произошёл из-за разгерметизации трубы. Большинство пострадавших — сотрудники подрядной организации «Глобал-Строй», которые работали на территории завода.
Расследованием занимается Следственный комитет. Глава Башкортостана Радий Хабиров взял дело под личный контроль. Накануне вице-премьер Андрей Назаров навестил госпитализированных рабочих. Задача следствия — установить всех виновных, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем.
