Житель Башкирии получил 7 лет за попытку зарезать соседа

22:00, 14 авг 2025

Житель Иглинского района проведет семь лет в колонии особого режима за покушение на убийство. Суд также назначил ему год ограничения свободы после освобождения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в мае этого года. Во время застолья между соседями возникла ссора, в ходе которой осужденный схватил нож и нанес потерпевшему несколько ранений. Решив, что сосед мертв, нападавший скрылся.

Раненый мужчина выжил: он пришел в сознание и сумел самостоятельно добраться до медиков, которые оказали ему помощь.

Несмотря на то, что ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за подобные преступления, свою вину он не признал.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе суд
