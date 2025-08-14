Начальница почты в Башкирии украла у клиентов 5 млн рублей и получила два года тюрьмы

22:11, 14 авг 2025

Бывшая руководительница почтового отделения в Абзелиловском районе проведет два года в колонии за хищение почти 5,5 млн рублей. Суд установил, что она обманывала местных жителей и присваивала деньги «Почты России», сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С 2021 по 2023 год начальница предлагала клиентам, в основном пенсионерам, сделать выгодный вклад в банке. Люди доверяли ей деньги, но никаких вкладов не существовало — женщина просто забирала их себе. Таким образом она обманула 12 человек на общую сумму почти 3,5 млн рублей. Кроме того, она украла пенсию у пожилой женщины и сняла деньги с банковской карты знакомой.

Еще около 2 млн рублей осужденная присвоила из кассы отделения — это была выручка от продажи товаров «Почты России».

В суде женщина полностью признала вину и частично вернула деньги пострадавшим. Ее взяли под стражу прямо в зале суда.

Автор: Семен Подгорный