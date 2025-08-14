В Уфе будут судить мужчину, выстрелившего в оппонента на остановке — пострадавший лишился глаза

22:17, 14 авг 2025

Житель Уфы лишился правого глаза после конфликта на автобусной остановке в Советском районе. Прокуратура передала в суд дело о нападении с применением травматического оружия.

Инцидент произошел в январе 2025 года возле остановки «мкр. Северный Посадский». По данным следствия, между двумя компаниями возникла ссора. Одна из девушек позвонила своему знакомому, чтобы тот вмешался.

Прибыв на место, мужчина без лишних слов атаковал одного из участников другой группы. Сначала он ударил его ногой в живот, а затем несколько раз выстрелил из травматического пистолета. В результате нападения пострадавший полностью ослеп на один глаз, что врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь его судьбу решит Советский районный суд Уфы, куда направлены материалы дела. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Начальница почты в Башкирии украла у клиентов 5 млн рублей и получила два года тюрьмы

Автор: Семен Подгорный