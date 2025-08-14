Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе будут судить мужчину, выстрелившего в оппонента на остановке — пострадавший лишился глаза

В Уфе будут судить мужчину, выстрелившего в оппонента на остановке — пострадавший лишился глаза

22:17, 14 авг 2025

Житель Уфы лишился правого глаза после конфликта на автобусной остановке в Советском районе. Прокуратура передала в суд дело о нападении с применением травматического оружия.

Инцидент произошел в январе 2025 года возле остановки «мкр. Северный Посадский». По данным следствия, между двумя компаниями возникла ссора. Одна из девушек позвонила своему знакомому, чтобы тот вмешался.

Прибыв на место, мужчина без лишних слов атаковал одного из участников другой группы. Сначала он ударил его ногой в живот, а затем несколько раз выстрелил из травматического пистолета. В результате нападения пострадавший полностью ослеп на один глаз, что врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь его судьбу решит Советский районный суд Уфы, куда направлены материалы дела. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Начальница почты в Башкирии украла у клиентов 5 млн рублей и получила два года тюрьмы

Читайте также:

Начальница почты в Башкирии украла у клиентов 5 млн рублей и получила два года тюрьмы
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Оставил умирать на морозе: жителя Башкирии осудят за смерть знакомого
Человек и закон в Башкирии
Оставил умирать на морозе: жителя Башкирии осудят за смерть знакомого
В Уфе будут судить мужчину, напавшего на трех девочек-подростков и полицейского
Человек и закон в Башкирии
В Уфе будут судить мужчину, напавшего на трех девочек-подростков и полицейского
Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол
Житель Башкирии избил до смерти сожительницу в бане
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии избил до смерти сожительницу в бане


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен