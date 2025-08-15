В Уфе главу «Дирекции культурных программ» арестовали за хищение 33 млн рублей

23:21, 15 авг 2025

Главу «Дирекции культурных программ Башкирии», 45-летнюю Гульнару Юрину, отправили в СИЗО. Её обвиняют в краже 33 млн рублей, которые были выделены из бюджета республики на проведение конкурса патриотических произведений, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

По версии следствия, Юрина действовала в сговоре с директором госКонцертного зала «Башкортостан». Вместе они подготовили смету на организацию конкурса, в которой стоимость аренды, гонораров и других услуг была значительно выше рыночной.

На основе этих завышенных расчетов был заключен контракт. Когда из бюджета поступили 33 млн рублей, руководители, по данным следствия, потратили их на личные нужды. Вместо поддержки культуры и искусства деньги ушли в карман организаторов.

Сейчас оба фигуранта дела находятся под арестом. Директора концертного зала обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а Гульнара Юрина останется под стражей как минимум до 6 сентября 2025 года. Расследование продолжается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: объединенная пресс-служба судов РБ