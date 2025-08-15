Прокуратура Башкирии контролирует расследование издевательств над школьницей
23:32, 15 авг 2025
В селе Аскарово Абзелиловского района 9 августа группа девочек-подростков напала на свою ровесницу. Инцидент произошел у местного стадиона, нападавшие снимали свои действия на телефон.
Прокуратура Башкирии взяла это дело под личный контроль. Ведомство проследит за ходом проверки и её результатами, чтобы защитить права пострадавшей и обеспечить справедливое разбирательство.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии будут судить троих мужчин за избиение и похищение подростков
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель протаранил электроопору, пострадал человек
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии бывший сожитель ворвался в квартиру к женщине и разбил ей нос
Человек и закон в Башкирии
Мигранта, которого обвиняют в стрельбе в Башкирии, отправили в СИЗО