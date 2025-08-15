Прокуратура Башкирии контролирует расследование издевательств над школьницей

23:32, 15 авг 2025

В селе Аскарово Абзелиловского района 9 августа группа девочек-подростков напала на свою ровесницу. Инцидент произошел у местного стадиона, нападавшие снимали свои действия на телефон.

Прокуратура Башкирии взяла это дело под личный контроль. Ведомство проследит за ходом проверки и её результатами, чтобы защитить права пострадавшей и обеспечить справедливое разбирательство.

Автор: Семен Подгорный