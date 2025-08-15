Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Прокуратура Башкирии контролирует расследование издевательств над школьницей

Прокуратура Башкирии контролирует расследование издевательств над школьницей

23:32, 15 авг 2025

В селе Аскарово Абзелиловского района 9 августа группа девочек-подростков напала на свою ровесницу. Инцидент произошел у местного стадиона, нападавшие снимали свои действия на телефон.

Прокуратура Башкирии взяла это дело под личный контроль. Ведомство проследит за ходом проверки и её результатами, чтобы защитить права пострадавшей и обеспечить справедливое разбирательство.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе главу «Дирекции культурных программ» арестовали за хищение 33 млн рублей

Читайте также:

В Уфе главу «Дирекции культурных программ» арестовали за хищение 33 млн рублей
Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе
Читайте также

В Башкирии будут судить троих мужчин за избиение и похищение подростков
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии будут судить троих мужчин за избиение и похищение подростков
В Уфе водитель протаранил электроопору, пострадал человек
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель протаранил электроопору, пострадал человек
В Башкирии бывший сожитель ворвался в квартиру к женщине и разбил ей нос
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии бывший сожитель ворвался в квартиру к женщине и разбил ей нос
Мигранта, которого обвиняют в стрельбе в Башкирии, отправили в СИЗО
Человек и закон в Башкирии
Мигранта, которого обвиняют в стрельбе в Башкирии, отправили в СИЗО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен