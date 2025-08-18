Жителя Башкирии арестовали на 14 суток за дебош на вокзале в Аксаково
18:24, 18 авг 2025
Суд назначил 49-летнему жителю Башкирии 14 суток административного ареста за нарушение порядка на железнодорожной станции в селе Аксаково. Инцидент произошел 15 августа.
По информации пресс-службы судов республики, мужчина вел себя агрессивно: хватал различные предметы и угрожал повредить имущество вокзала. Он не реагировал на требования прибывших полицейских, отказался сесть в патрульный автомобиль и попытался скрыться.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Решение об аресте пока не вступило в законную силу, у него есть время на обжалование.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
