В Башкирии разыскивают отца, который задолжал детям более 700 тысяч рублей

Судебные приставы Башкирии ищут 33-летнего Евгения И. из Янаульского района. Он должен своим детям свыше 700 тысяч рублей алиментов и скрывается от властей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

По решению суда, мужчина обязан перечислять треть своих доходов на содержание несовершеннолетних детей. Должник игнорирует это требование: он не приходит на вызовы в службу приставов и не живёт по адресу прописки в деревне Атлегач. Из-за этого долг продолжает расти.

Сейчас приставы ведут официальный розыск должника. Они просят жителей республики помочь в его поиске.

Если вы знаете, где находится Евгений И., или видели его, пожалуйста, сообщите об этом в дежурную службу ГУФССП. Ваша информация может помочь вернуть детям положенные им по закону деньги.

Телефоны для связи:

8 (34779) 4-19-81

8 (347) 273-56-40.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба управления ФССП по РБ