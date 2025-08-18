Супругов-наркоторговцев нашли в элитном жилом комплексе Уфы

22:26, 18 авг 2025

В столице Башкортостана задержали семейную пару из Октябрьского, которая находилась в международном розыске по делу о наркоторговле. Супруги почти год скрывались от правосудия, арендуя квартиру в одном из престижных жилых комплексов Уфы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным следствия, 51-летний мужчина и его 48-летняя жена были участниками преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков под видом семян мака. Весной 2022 года силовики провели спецоперацию, в ходе которой задержали троих фигурантов. Тогда во время обысков у них изъяли почти тонну маковой смеси с наркотическими примесями, большое количество таблеток, ёмкости с растворителями и техническое оборудование. Сумма конфискованных наличных превысила четыре миллиона рублей, также был изъят автомобиль.

Всем троим предъявили обвинение. Однако в ноябре 2023 года супружеская пара не явилась на судебное заседание и разорвала контакты с адвокатами, после чего их объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

На след беглецов вышли оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из Октябрьского. Силовую поддержку при задержании оказали бойцы Росгвардии. Сейчас задержанные помещены в следственный изолятор, материалы их дела переданы в суд. Их третий соучастник уже отбывает наказание — он приговорён к 12 годам колонии строгого режима.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ