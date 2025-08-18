Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Супругов-наркоторговцев нашли в элитном жилом комплексе Уфы

Супругов-наркоторговцев нашли в элитном жилом комплексе Уфы

22:26, 18 авг 2025

В столице Башкортостана задержали семейную пару из Октябрьского, которая находилась в международном розыске по делу о наркоторговле. Супруги почти год скрывались от правосудия, арендуя квартиру в одном из престижных жилых комплексов Уфы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным следствия, 51-летний мужчина и его 48-летняя жена были участниками преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков под видом семян мака. Весной 2022 года силовики провели спецоперацию, в ходе которой задержали троих фигурантов. Тогда во время обысков у них изъяли почти тонну маковой смеси с наркотическими примесями, большое количество таблеток, ёмкости с растворителями и техническое оборудование. Сумма конфискованных наличных превысила четыре миллиона рублей, также был изъят автомобиль.

Всем троим предъявили обвинение. Однако в ноябре 2023 года супружеская пара не явилась на судебное заседание и разорвала контакты с адвокатами, после чего их объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

На след беглецов вышли оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из Октябрьского. Силовую поддержку при задержании оказали бойцы Росгвардии. Сейчас задержанные помещены в следственный изолятор, материалы их дела переданы в суд. Их третий соучастник уже отбывает наказание — он приговорён к 12 годам колонии строгого режима.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Студент из Стерлитамака получил четыре года за наркотики

Читайте также:

Студент из Стерлитамака получил четыре года за наркотики
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Студент из Стерлитамака получил четыре года за наркотики
Человек и закон в Башкирии
Студент из Стерлитамака получил четыре года за наркотики
В Башкирии арестовали руководство Центра туризма за махинации с субсидиями на 26 миллионов
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии арестовали руководство Центра туризма за махинации с субсидиями на 26 миллионов
В Уфе задержали наркодилеров, прятавших «синтетику» в необычном месте
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали наркодилеров, прятавших «синтетику» в необычном месте
В Башкирии задержаны высокопоставленные полицейские из Октябрьского: УФСБ раскрыло коррупционную схему
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии задержаны высокопоставленные полицейские из Октябрьского: УФСБ раскрыло коррупционную схему


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен